نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسماعيل هنية: مقتل أبنائي لن يؤثر على طلبات حماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وكالة شهاب للأنباء المقربة من حركة حماس، الأربعاء، أن 3 من أبناء زعيم الحركة إسماعيل هنية قتلوا في ضربة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

وقال زعيم حماس إن مقتل أبنائه لن يؤثر على مطالب الحركة المتعلقة بوقف إطلاق النار.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية و3 من أحفاده في غارة جوية إسرائيلية على مخيم الشاطئ غرب قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وسحبت إسرائيل معظم قواتها البرية من جنوب غزة هذا الأسبوع بعد أشهر من القتال، لكنها ما تزال تقول إنها تخطط لشن هجوم على رفح في جنوب القطاع، حيث يوجد الآن أكثر من نصف سكان غزة.

وبدأت الحرب عندما شنت حماس هجوما على جنوب إسرائيل، التي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة لا يزال نحو 130 منهم محتجزين في غزة.