العالم اليوم - الجيش الأميركي يعلن إسقاط 11 مسيرة حوثية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 أبريل 2024 07:21 صباحاً - أكد الجيش الأميركي، الخميس، أنه أسقط 11 طائرة مسيّرة تابعة للمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، بعدما أعلن المتمردون أنهم استهدفوا سفنا إسرائيلية وأميركية قبالة خليج عدن.

وذكرت القيادة الوسطى الأميركية على منصة إكس أن قواتها أسقطت 3 طائرات مسيّرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون الأربعاء، و8 طائرات في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وجاء في البيان: "تقرر أن الطائرات المسيّرة تمثل تهديدا وشيكا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية في المنطقة".

وقال الحوثيون في بيان إن أحدث هجماتهم استهدفت سفينتين إسرائيليتين بالإضافة إلى سفينتين أميركيتين إحداهما حربية.

وأضاف البيان أن "السفن استُهدفت بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة المناسبة".

ومنذ نوفمبر، يشن الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويقول المتمردون إنّ هذه الهجمات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.