العالم اليوم - "عراب الريمونتادا" واثق من تكرارها ضد برشلونة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 أبريل 2024 08:18 صباحاً - أبدى لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جرمان ثقته في لاعبيه خلال مباراة الإياب ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا.
وخسر باريس سان جرمان على ملعبه بنتيجة 3-2 ضد برشلونة في ذهاب ربع نهائي المسابقة الأوروبية.
وسيلتقي الفريقان، الثلاثاء المقبل، لحسم المتأهل لنصف النهائي في مدينة برشلونة.
وقال إنريكي عبر شبكة راديو مونت كارلو: "خضنا مباراة جيدة أمام فريق قوي للغاية. عندما كانت النتيجة 1-0، كانت لدينا شكوك، لم يفقدوا الكرة ولعبوا بشكل جيد للغاية".
وأَضاف: "قلبنا النتيجة في الشوط الثاني، لكنهم سجلوا الهدف الثالث".
وأتم: "سنذهب إلى برشلونة برغبة كبيرة. بالنسبة لنا، ستكون مباراة نهائية. لدي ثقة في فريقي".
يذكر أن إنريكي كان مدرب برشلونة عندما قلب الفريق تأخره ذهابا 0-4 إلى انتصار بنتيجة 6-1 أمام باريس سان جرمان في "ريمونتادا" تاريخية بدوري أبطال أوروبا عام 2017.
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