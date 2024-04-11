العالم اليوم - طفرة الذكاء الاصطناعي تنعش إيرادات TSMC الفصلية

انتم الان تتابعون خبر طفرة الذكاء الاصطناعي تنعش إيرادات TSMC الفصلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 أبريل 2024 09:24 صباحاً - حققت شركة تصنيع الرقائق التايوانية العملاقة تي إس إم سي "TSMC" ارتفاعًا بنسبة 16.5 بالمئة في إيرادات الربع الأول، وهو ما يتجاوز توقعات السوق ويأتي أيضا فوق الحد الأعلى من تقديرات الشركة نفسها، في وقت تشهد مبيعاتها طفرة بسبب الطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفقا لبيان الشركة.

شركة TSMC، وهي أكبر شركة مصنعة لأشباه الموصلات في العالم، والتي تشمل قائمة عملائها كل من آبل وإنفيديا، استفادت من التوجه نحو الذكاء الاصطناعي الذي ساعدها على مواجهة تراجع الطلب بسبب الوباء ودفع أسهم TSMC إلى مستوى قياسي.

بلغت الإيرادات في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 592.64 مليار دولار تايواني (18.54 مليار دولار)، ارتفاعاً من 16.72 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان هذا الرقم قريبا من الحد الأعلى للتوقعات السابقة لشركة تصنيع أشباه الموصلات التايوانية بأن تتراوح إيرادات الربع الأول بين 18 مليار دولار و18.8 مليار دولار.

وتجاوزت نتائج الشركات توقعات LSEG البالغة 581.45 مليار دولار تايواني.

وعادة ما يكون النصف الأول من العام أكثر هدوءًا بالنسبة لشركات التكنولوجيا التايوانية، حيث يأتي بعد ذروة عطلة نهاية العام على السلع مثل الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية في الأسواق الغربية الرئيسية الكبرى، ولكن اتجاه الذكاء الاصطناعي يعزز الطلب حتى في غير موسمها.

بالنسبة لشهر مارس وحده، أفادت TSMC بأن الإيرادات ارتفعت بنسبة 34.3 بالمئة على أساس سنوي إلى 195.21 مليار دولار تايواني (حوالي 6.06 مليار دولار) وهو ما يمثل أسرع وتيرة نمو منذ نوفمبر 2022، كما ارتفعت بنسبة 7.5% عن الشهر السابق.

لم تقدم شركة TSMC، وهي أكثر شركة مدرجة للاكتتاب العام قيمة في آسيا بقيمة سوقية تبلغ 662 مليار دولار، أي تفاصيل أو توجيهات مستقبلية في بيان الإيرادات الموجز الخاص بها.

ومن المقرر أن تعلن عن أرباح الربع الأول في 18 أبريل، حيث ستحدث أيضاً توقعاتها للربع الحالي والعام.

ومن المتوقع أن تعلن TSMC زيادة بنسبة 4 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول، وفقاً لتقديرات LSEG.

وأغلقت أسهم TSMC المدرجة في تايبيه مرتفعا بنسبة 0.6 بالمئة الخميس، بعد يوم من صدور بيانات المبيعات. وأغلق مؤشر بورصة تايوان الأوسع "TWII" على انخفاض طفيف بنسبة 0.05 بالمئة.

وارتفعت أسهم شركة صناعة الرقائق بنسبة 38 بالمئة حتى الآن هذا العام، مقارنةً بمكاسب قدرها 16 بالمئة لمؤشر بورصة تايوان.