العالم اليوم - أسهم أوروبا مستقرة مع ترقب قرار الفائدة من المركزي الأوروبي

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا مستقرة مع ترقب قرار الفائدة من المركزي الأوروبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 أبريل 2024 11:18 صباحاً - بدأت الأسهم الأوروبية التعاملات الخميس على استقرار إذ هيمن الحذر على أجواء التداول قبل قرار منتظر بشأن السياسة النقدية سيصدر عن المركزي الأوروبي وتصريحات من رئيسته كرستين لاجارد بشأن توقعات خفض أسعار الفائدة.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش. وشهد قطاع الاتصالات تراجعا نسبته 1.3 بالمئة.

وتتجه كل الأنظار لقرار المركزي الأوروبي الذي سيصدر في الساعة 1215 بتوقيت غرينتش ومن المرجح فيه أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير لكن التركيز سينصب على أي تلميحات تتعلق بخفض محتمل لأسعار الفائدة في يونيو بالنظر لتراجع ضغوط الأسعار وتباطؤ الاقتصاد.

وارتفعت قطاعات حساسة لأسعار الفائدة مثل العقارات التي شهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2 بالمئة أما قطاع المؤسسات المالية فقد تراجع 0.1 بالمئة.

ومن بين الأسهم التي شهدت تحركات قوية، ارتفع سهم سوستيه جنرال 3.4 بالمئة بعد أن قال البنك الفرنسي إنه وافق على بيع وحدة أدوات تمويل احترافي لبنك (بي.بي.سي.إي) المنافس مقابل 1.1 مليار يورو (1.18 مليار دولار) في إطار استراتيجية أوسع نطاقا للتخارج من بعض الاستثمارات.