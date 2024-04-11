العالم اليوم - داني ألفيش يعيد 150 ألف دولار لوالد نيمار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 أبريل 2024 11:18 صباحاً - أعاد نجم منتخب البرازيل السابق لكرة القدم داني ألفيش المحكوم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف في فبراير الماضي بتهمة الاغتصاب، مبلغ 150 ألف يورو (نحو 161 ألف دولار) الذي أقرضه إياه والد زميله السابق نيمار لدفع تكاليف دفاعه، وفقاً لما أعلنته محاميته، الأربعاء.

وقالت إينيس غوارديولا في رسالةٍ إلى فرانس برس: "أعاد داني ألفيش مبلغ الـ150 ألف يورو إلى (والد) نيمار قبل أسبوع"، من دون أن تكشف أسباب إعادة المبلغ.

وكان والد نيمار لاعب الهلال السعودي راهناً وباريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني سابقاً أعلن في يناير أنه ساعد ألفيش - الذي لم يكن مداناً حينها - مالياً، وهي خطوة أدينت بشكلٍ كبيرٍ في البرازيل.

ونفى والد زميل ألفيش سابقاً في الناديين الفرنسي والإسباني كما المنتخب في مارس، بعد شهرٍ على الإدانة، أن يكون هو أو ابنه أو عائلته سيدفعون الكفالة التي وافقت محكمة في برشلونة عليها والبالغة مليون يورو (1.08 مليون دولار)، للإفراج الموقت عنه أثناء النظر في استئنافه.

وحُكم على ألفيش (40 عاماً) أحد أكثر اللاعبين تتويجاً في العالم، بتهمة اغتصاب شابة في حمام بملهى ليلي في برشلونة في الساعات الأولى من 31 ديسمبر 2022.

أُطلق سراحه في 25 مارس من سجن بريانس 2 على بُعد 40 كلم شمال غرب برشلونة حيث احتجز، بعد 5 أيام على موافقة المحكمة على الافراج الموقت عنه، وذلك بعد جمع مبلغ الكفالة.

ورفضت محكمة إسبانية الأربعاء الاستئنافات المقدّمة من فريق الادعاء ضد قرار الإفراج عن اللاعب.