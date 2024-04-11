‏مصادر غربية: وكالات الاستخبارات تتابع سفينتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي والبحر الأحمر لديهما القدرة على إطلاق صواريخ كروز ومسيرات

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏مصادر غربية، بأن وكالات الاستخبارات تتابع سفينتين تابعتين للحرس الثوري الإيراني في الخليج العربي والبحر الأحمر لديهما القدرة على إطلاق صواريخ كروز ومسيرات.

وقصف الطيران الإسرائيلي، مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل دبلوماسيين ومستشارين عسكريين إيرانيين.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما، بالعدوان

وأفادت مصادر إيرانية، بأن القصف على القنصلية في دمشق، أسفر عن مقتل الجنرال في "الحرس الثـوري الإيراني" محمد رضا زاهدي الذي يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان.