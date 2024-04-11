نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏يديعوت أحرونوت: إسرائيل قد تتمكن من احتواء أي هجوم إيراني محدود النتيجة من حيث الخسائر البشرية والأضرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت صحيفة ‏يديعوت أحرونوت، إن إسرائيل قد تتمكن من احتواء أي هجوم إيراني محدود النتيجة من حيث الخسائر البشرية والأضرار.

وقصف الطيران الإسرائيلي، مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل دبلوماسيين ومستشارين عسكريين إيرانيين.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما، بالعدوان

وأفادت مصادر إيرانية، بأن القصف على القنصلية في دمشق، أسفر عن مقتل الجنرال في "الحرس الثـوري الإيراني" محمد رضا زاهدي الذي يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان.