نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤول إسرائيلي: إيران تريد إلحاق الألم بإسرائيل من دون بدء حرب شاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة ‏يديعوت أحرونوت، نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأن إيران تريد إلحاق الألم بإسرائيل من دون بدء حرب شاملة.

وقصف الطيران الإسرائيلي، مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل دبلوماسيين ومستشارين عسكريين إيرانيين.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما، بالعدوان

وأفادت مصادر إيرانية، بأن القصف على القنصلية في دمشق، أسفر عن مقتل الجنرال في "الحرس الثـوري الإيراني" محمد رضا زاهدي الذي يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان.