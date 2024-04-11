العالم اليوم - بورغوس يعتذر عن "التعليق المسيء" بحق نجم برشلونة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 أبريل 2024 01:21 مساءً - اعتذر الأرجنتيني خيرمان بورغوس، المدرب المساعد سابقا لأتلتيكو مدريد الإسباني، لإدلائه بتعليق مسيء بحق جناح برشلونة لامين يامال خلال المواجهة مع باريس سان جرمان الفرنسي، الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وبعد رؤية اللاعب المراهق يتلاعب بالكرة في فترة الإحماء، قال بورغوس الذي يعمل معلقا لقناة "موفيستار" الإسبانية، إن ابن السادسة عشرة "سينتهي به الأمر عند إشارات المرور"، ملمحاً إلى تسوّله من أجل الحصول على المال عبر القيام بحركات استعراضية.

ووصفت الصحف الإسبانية التعليق بـ"الطبقي" ذكّر بالجذور المتواضعة للدولي الإسباني، وهو من والد مغربي وأم غينية استوائية، نشأ في حي روكافوندا الشعبي في كتالونيا.

واضطر المساعد السابق للأرجنتيني دييغو سيميوني في أتلتيكو، إلى الاعتذار بعد مقاطعة الفريقين مقابلات ما بعد المباراة التي انتهت بفوز برشلونة 3-2 في باريس، معّبرين عن احتجاجهما.

وقال بورغوس (54 عاماً) لـ"موفيستار": "إذا شعر أحدهم بالإهانة، فأنا أعتذر علناً. في هذه الأوقات الصعبة، يجب التأقلم مع كل شيء وهذا ما نقوم به".

ونشر بورغوس بعدها إعلاناً في حسابه على إنستغرام يكرّر فيه اعتذاره: "لم تكن لدي نية إيذاء لامين يامال بأي شكل من الأشكال، ولا برشلونة، اللاعبين، ويفا (الاتحاد الأوروبي لكرة القدم) أو موفيستار بلاس حيث أعمل".

وتابع: "ألقيت نكتة حول صفاته وأشدت بفضائله، لم أتحدّث بأي شكل من الأشكال عن أي عرق أو طبقية".

بدورها، قدّمت موفيستار اعتذارها على التعليق الذي استهدف الموهبة الصاعدة بسرعة صاروخية في سماء الكرة الإسبانية وأصغر هداف في تاريخ المنتخب الأحمر.