‏هيئة البث الإسرائيلية: مناطق في جنوب سوريا تشهد استنفارا وإعادة انتشار وتموضع للميليشيات الإيرانية وحزب الله

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏هيئة البث الإسرائيلية، بأن مناطق في جنوب سوريا تشهد استنفارا وإعادة انتشار وتموضع للميليشيات الإيرانية وحزب الله.

وقصف الطيران الإسرائيلي، مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل دبلوماسيين ومستشارين عسكريين إيرانيين.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما، بالعدوان

وأفادت مصادر إيرانية، بأن القصف على القنصلية في دمشق، أسفر عن مقتل الجنرال في "الحرس الثـوري الإيراني" محمد رضا زاهدي الذي يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان.