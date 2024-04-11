نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرملين: ندعو جميع دول الشرق الأوسط إلى ضبط النفس بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا الكرملين، جميع دول الشرق الأوسط إلى ضبط النفس بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية لمنع زعزعة الاستقرار.

وقصف الطيران الإسرائيلي، مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل دبلوماسيين ومستشارين عسكريين إيرانيين.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما، بالعدوان

وأفادت مصادر إيرانية، بأن القصف على القنصلية في دمشق، أسفر عن مقتل الجنرال في "الحرس الثـوري الإيراني" محمد رضا زاهدي الذي يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان.