العالم اليوم - ليلة مشتعلة.. موسكو تدمر محطة للطاقة وكييف تقصف بالصواريخ

انتم الان تتابعون خبر ليلة مشتعلة.. موسكو تدمر محطة للطاقة وكييف تقصف بالصواريخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 أبريل 2024 02:18 مساءً - أعلنت روسيا الخميس، شنها غارات جوية بصواريخ وطائرات مسيرة على بنية تحتية للطاقة في أوكرانيا، حيث دمرت بالكامل محطة تريبلسكا للطاقة الحرارية خارج العاصمة كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "شنت القوات الروسية الليلة الماضية ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى وكذلك طائرات بدون طيار ضد منشآت مجمع الوقود والطاقة في أوكرانيا".

وأفادت الوزارة، بأن هذا الهجوم يأتي ردا على محاولات كييف الحاق الضر ر بصناعة النفط والغاز ومنشآت الطاقة في روسيا.

وقد أدى هذا الهجوم إلى إتلاف محطات فرعية ومنشآت كهرباء في 5 مناطق وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 200 ألف شخص على الأقل.

كما تسبب في تعطل عمل مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية، وتعطل نقل الاحتياطيات إلى مناطق القتال، وعرقلت إمدادات الوقود للوحدات والوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وعلى الجانب الآخر أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إطلاق روسيا أكثر من 80 صاروخا ومسيرة على أوكرانيا خلال الليل مستهدفة "منشآت حيوية".

وقال زيلينسكي عبر منصة "إكس": "أطلقت روسيا أكثر من 40 صاروخا و40 مسيّرة على أوكرانيا، خلال الليل، وأُسقطت صواريخ ومسيرات من طراز شاهد (الإيرانية الصنع) بنجاح. للأسف، أسقط جزء منها فقط. استهدف الروس مجددا منشآت حيوية".

وكانت موسكو قد حملت كييف مسؤولية الهجمات الأخيرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي المنشأة التي احتلتها القوات الروسية منذ بدء هجومها على أوكرانيا في 2022.