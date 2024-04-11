العالم اليوم - المركزي الأوروبي يبقي على الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 أبريل 2024 02:18 مساءً - أبقى البنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، للمرة الخامسة على التوالي، خلال اجتماعه الخميس، بما يتماشى مع التوقعات.

وبحسب قرار المركزي الأوروبي فقد تم الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي على الودائع وهو معيار للائتمان في منطقة اليورو، عند مستواه المرتفع تاريخيا والبالغ 4 بالمئة الذي وصل إليه في سبتمبر من العام الماضي.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر المركزي الأوروبي يبقي على الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة .. في رعاية الله وحفظة