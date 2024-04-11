العالم اليوم - غورغييفا: الصين بحاجة لتعزيز الطلب محليا والتحول نحو الخدمات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 أبريل 2024 07:25 مساءً - ذكرت كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، الخميس، أن الصين بحاجة إلى تعزيز الطلب المحلي وتحويل المزيد من اقتصادها نحو قطاع الخدمات للحد من المشكلات الناجمة عن فائض الطاقة التصنيعية في قطاعات معينة.

وقالت غورغييفا خلال حدث استضافه المجلس الأطلسي في واشنطن إن الصين يمكن أن تعزز إنتاجها الاقتصادي بنحو 20 بالمئة في السنوات المقبلة إذا تبنت نصيحة صندوق النقد الدولي.

وأضافت "ندرك أن هناك قطاعات في الاقتصاد الصيني على مدى سنوات كان لديها طاقة فائضة".

وأردفت قائلة "من الضروري تطوير الطلب المحلي ثم تحويل المزيد من الاقتصاد نحو الخدمات، حتى لا يستمر هذا كمشكلة بالنسبة للصين".