زيلينسكي يعترف بخسارة أوكرانيا الأرض والجنود

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أحمد جودة - القاهرة - اعترف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس بأن أوكرانيا ستستمر في خسارة الأشخاص والأراضي إذا لم يقدم شركاؤها المساعدة لكييف.

وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر مع رئيسي بولندا وليتوانيا، أندريه دودا، وغيتاناس نوسيدا، في فيلنيوس، إنه سيتم وضع خريطة مفصلة لإنهاء الحرب في قمة السلام المخطط لها بشأن التسوية السياسية للصراع الأوكراني الروسي.

وأضاف زيلينسكي: "سيتم تحديد كيفية إجبار روسيا على اتخاذ هذه الخطوات من أجل السلام العادل، ونحن نرى هذا الشكل اليوم، ولكن إذا لم تكن هناك مساعدة، فسيكون الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لنا، سنفقد شعبنا، وسنفقد جنودنا، والسؤال لا يتعلق بالأراضي فقط، بل يتعلق بالناس".

وتابع زيلينسكي أنه إذا لم تتم استعادة السلامة الإقليمية، فسيتم فقدان احترام السيادة، وهو ما سيؤدي في رأيه إلى صراع متجمد، وهو ما عارضه أمس في مقابلة مع وسائل الإعلام الألمانية.

وأوضح زيلينسكي أن "الحقيقة يجب أن تطابق الكلمات"، ملمحا إلى غياب الإرادة السياسية لدى حلفاء كييف والتأخر في تقديم المساعدة.