العالم اليوم - بلينكن يدعو هذه الدول لحضّ إيران على عدم التصعيد ضد إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 11 أبريل 2024 09:24 مساءً - كشفت وزارة الخارجية الأميركية أنها لا تزال "نشعر بقلق" بشأن مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط، خاصة بعد تهديدات إيران لإسرائيل.

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تحدث إلى وزراء خارجية تركيا والصين والسعودية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتوضيح أن التصعيد ليس من مصلحة أي طرف.

ووفقا لوكالة أنباء رويترز، دعا بلينكن دولا بينها الصين، الى حضّ إيران على عدم "التصعيد" ضد إسرائيل.

كما أكد البيت الأبيض أنه وجه "تحذيرا" إلى إيران على خلفية تهديداتها لإسرائيل.

وكان بلينكن قد أوضح في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن أميركا ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديدات من إيران ووكلائها.

وجاء الاتصال عقب تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي إن إسرائيل "يجب أن تعاقب وستعاقب" لمهاجمتها مجمع القنصلية الإيرانية في سوريا.

وأضاف علي خامنئي في كلمة بمناسبة عيد الفطر: "النظام الشرير ارتكب خطأ ويجب أن يعاقب، وسيعاقب".

ودمّر قصف جوي نسبه مسؤولون سوريون وإيرانيون إلى إسرائيل مقرّ القنصلية الإيرانية في دمشق، ما تسبّب بمقتل قياديَين أحدهما أكبر مسؤول عسكري إيراني في سوريا وعناصر في الحرس الثوري الإيراني.