نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير أميركي من هجوم مماثل لـ "مذبحة موسكو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتزم كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) إبلاغ لجنة من مجلس النواب الأميركي، الخميس، بقلق المكتب بشأن احتمال حدوث هجوم منظم على الولايات المتحدة، مماثل للذي أوقع عشرات القتلى في قاعة احتفالات روسية الشهر الماضي.

وسيبلغ راي المشرعين خلال جلسة استماع للميزانية بأنه "استنادا لخبرته المهنية في مجال إنفاذ القانون، كان من الصعب عليه التفكير في إمكانية تزامن الكثير من التهديدات على سلامة العامة والأمن القومي.. لكن هذا هو الوضع وأنا جالس بينكم اليوم".

وأدى الهجوم على قاعة احتفالات في ضواحي موسكو في 22 مارس لمقتل 144 شخصا على الأقل وهو أدمى هجوم شهدته روسيا خلال 20 عاما.

وأعلنت جماعة تابعة لتنظيم داعش مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألقى باللوم على أوكرانيا، دون أن يكشف عن دليل لذلك.

ويشعر المسؤولون الأميركيون بالقلق بشأن احتمال شن هجوم سواء فردي أو عبر مجموعة صغيرة بسبب الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. لكن راي سيقول خلال إفادته إن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) يشعر بقلق أعمق حيال هجوم منسق بصورة أكبر بعد مذبحة الحفل الموسيقي في روسيا.