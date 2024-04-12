العالم اليوم - أميركا تتوقع هجوما إيرانيا على إسرائيل.. وهذه "شدة الضربة"

انتم الان تتابعون خبر أميركا تتوقع هجوما إيرانيا على إسرائيل.. وهذه "شدة الضربة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 أبريل 2024 07:29 صباحاً - قال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة تتوقع هجوما من إيران على إسرائيل، لكنه لن يكون كبيرا بما يكفي لجر واشنطن إلى الحرب.

وذكر البيت الأبيض في وقت سابق أن واشنطن لا تريد أن تتسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وأن الولايات المتحدة أبلغت إيران بأنها لم تشارك في ضربة جوية ضد قائد عسكري إيراني كبير في دمشق.

وأوضح البيت الأبيض أنه حذر إيران من استخدام هذا الهجوم ذريعة لمزيد من التصعيد في المنطقة.

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