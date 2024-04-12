العالم اليوم - أسعار النفط تتجه لتكبد خسارة أسبوعية بنحو واحد بالمئة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 أبريل 2024 07:29 صباحاً - سجلت أسعار النفط ارتفاعا، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، في ظل تصاعد للتوتر في الشرق الأوسط مما يرفع احتمالات تعطل الإمدادات من المنطقة المنتجة للنفط، غير أن الأسعار تتجه لتكبد خسارة أسبوعية وسط توقعات بتراجع عدد التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام.

تحرك الأسعار

بحلول الساعة 0420 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 51 سنتا بما يعادل 0.57 بالمئة إلى 90.25 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61 سنتا أو 0.72 بالمئة إلى 85.63 دولار.

ولا تزال أسعار النفط تتجه لتسجيل تراجع أسبوعي، إذ يتجه برنت وغرب تكساس الوسيط للانخفاض بأكثر من واحد بالمئة.

ومحت هذه المكاسب بعض الخسائر المسجلة في الجلسة السابقة التي هيمنت عليها المخاوف حيال التضخم الأميركي، مما قلل الآمال في خفض أسعار الفائدة في يونيو.

قصفت طائرات حربية يشتبه أنها إسرائيلية القنصلية الإيرانية بدمشق في هجوم ترتب عليه توعد إيران بالانتقام، مما يفاقم التوتر في منطقة متوترة بالفعل بسبب الحرب على غزة.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قال الأربعاء إن إسرائيل "يتعين أن تعاقَب، وستعاقَب" على الهجوم.

وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة تتوقع هجوما من جانب إيران ضد إسرائيل، لكنه لن يكون كبيرا بما يكفي لجر واشنطن إلى الحرب. وقالت مصادر إيرانية إن طهران أشارت إلى رد يهدف إلى تجنب تصعيد كبير.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس إن إسرائيل تواصل حربها في غزة لكنها تستعد أيضا لسيناريوهات في مناطق أخرى.

وقالت إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة "المخاطر الجيوسياسية لا تزال مرتفعة"، مضيفة أن أسعار النفط قفزت أيضا بدعم تحسن الظروف الاقتصادية وتخفيضات الإمدادات التي تتبناها منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها في إطار مجموعة أوبك+.