نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الإمارات يتلقى اتصالا من بيل غيتس لبحث تعزيز التعاون الإنساني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من بيل غيتس، الرئيس المشارك لـ "مؤسسة بيل وميليندا غيتس".

وخلال الاتصال، هنأ بيل غيتس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا له دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها مزيدًا من النماء والازدهار.

وبحث الجانبان مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مواجهة الأمراض الوبائية في العالم مثل "شلل الأطفال" والنتائج النوعية المتقدمة التي تحققت في هذا المجال خلال الفترة الماضية، إضافة إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية لمساعدة المجتمعات الأكثر حاجة في القضاء على الأمراض التي تعيق تنميتها وتقدمها وتحسين حياتها.

كما تناول الاتصال أهمية النتائج التاريخية للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي استضافته دولة الإمارات نهاية العام الماضي ونتج عنه "اتفاق الإمارات التاريخي"، ومثّل محطة استثنائية في دفع العمل المناخي المشترك وتسريع الجهود العالمية لمواجهة تداعيات التغير المناخي.

وتطرق الجانبان في هذا السياق إلى أهمية التكنولوجيا الحديثة والابتكار في تعزيز جهود البحث عن حلول مستدامة لمواجهة التحديات البيئية إلى جانب الحفاظ على موارد البيئة الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

وتناول الاتصال أيضا الجهود المهمة التي تقوم بها دولة الإمارات للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية منذ بداية الأزمة.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لبيل جدغيتس لتهنئته بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على الإسهام في تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الأمراض التي تهدد حياة المجتمعات ودعم دولة الإمارات مختلف المبادرات النوعية المعنية بهذا الشأن.

من جانبه، أشاد بيل غيتس خلال الاتصال بالدور الإنساني المهم الذي تقوم به دولة الإمارات في تقديم المساعدات إلى العديد من المجتمعات في العالم مما كان له كبير الأثر في حياة الفئات المستهدفة، مثمنًا دور رئيس دولة الإمارات المهم والفاعل في القضاء على مرض شلل الأطفال ومبادراته الخيرة في دعم جهود القضاء على هذا المرض في العالم وتحسين حياة المجتمعات.