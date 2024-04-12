العالم اليوم - انخفاض الصادرات والواردات الصينية في مارس بشكل يفوق التوقعات

انتم الان تتابعون خبر انخفاض الصادرات والواردات الصينية في مارس بشكل يفوق التوقعات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 أبريل 2024 10:29 صباحاً - أظهرت بيانات الجمارك الصينية، الجمعة، أن صادرات البلاد في مارس تراجعت 7.5% على أساس سنوي، في حين انكمشت الواردات على غير المتوقع 1.9 بالمئة، وهو ما يقل عن توقعات السوق بفوارق كبيرة، مما يسلط الضوء على المهمة الصعبة التي تواجه صناع السياسات في إطار محاولتهم لتعزيز التعافي الاقتصادي الهش.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين قد توقع تراجع الصادرات 2.3 بالمئة بسبب ارتفاع نسبة الصادرات في نفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا التوقع بعد ارتفاع الصادرات بنسبة 7.1 بالمئة في يناير- فبراير، كما توقع الاستطلاع نمو الواردات بنسبة 1.4 بالمئة مقارنة بـ 3.5 بالمئة تحققت في الشهرين الأولين من العام.

وسجلت الصين فائضا تجاريا قدره 58.55 مليار دولار في مارس، مقارنة مع فائض متوقع قدره 70.2 مليار دولار في استطلاع رويترز.