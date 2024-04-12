إسرائيل تتهيأ لهجوم إيراني خلال الـ48 ساعة المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 12 أبريل 2024 10:36 صباحاً - نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مصدر مطلع أن إسرائيل تتهيأ لهجوم مباشر من إيران على جنوب أو شمال البلاد في غضون 24 إلى 48 ساعة مقبلة.

وذكر شخص آخر أطلعته القيادة الإيرانية، للصحيفة الأمريكية، أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بالهجوم، بينما تجري مناقشة خطط تنفيذ الهجوم.

وكانت تقارير المخابرات الأمريكية أشارت إلى وجود ضربة مخططة من إيران في غضون أيام قليلة "ربما على الأراضي الإسرائيلية".

وأفادت وكالة "رويترز" أمس نقلا عن مصادر إيرانية بأن طهران أبلغت واشنطن بأن الرد الإيراني على الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق "سيكون بطريقة تسمح بتجنب التصعيد".