نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الأمن الدولي يفشل في منح فلسطين العضوية الكاملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، عن فشلها في التوصل لاتفاق على موقف مشترك، بشأن طلب فلسطين المتجدد بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقالت سفيرة مالطا لدى الأمم المتحدة فانيسا فرايزر، التي ترأس حاليًا اللجنة المعنية، في أعقاب اجتماع في نيويورك، إن ثلثي الأعضاء أيدوا الطلب، بينما اعترض 5.

وأضافت فرايزر، أنها ستعمم تقريرًا حول هذا الأمر على أعضاء مجلس الأمن في أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أنه من المستبعد أن توصي اللجنة بعد ذلك بالتصويت على الاقتراح في مجلس الأمن، ومع ذلك، يمكن لأي دولة عضو في المجلس تقديم طلب مماثل في أي وقت.

وتعتزم الجزائر القيام بذلك خلال الأسبوع المقبل، ومع ذلك، فإنه من المرجح أن يحظى مثل هذا القرار بالفشل، نظرًا لأن الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل في مجلس الأمن، من المرجح أن تمارس حق النقض "الفيتو".