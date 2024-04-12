نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرازيل.. مصرع وإصابة 29 شخصًا إثر انقلاب حافلة بولاية باهيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شرطة الطرق السريعة الفدرالية في البرازيل، اليوم الجمعة، عن مقُتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين بجروح إثر حادث انقلاب حافلة بعد خروجها عن مسارها على طريق سريع في شمال شرق البلاد.

وأضافت الشرطة الفدرالية، أن الحافلة كانت في طريقها من ريو دي جانيرو بجنوب شرق البلاد إلى بلدة بورتو سيغورو السياحية في ولاية باهيا، عندما خرجت أمس عن مسارها قرابة الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (07،00 ت غ)، وكان على متنها 34 شخصا.

