العالم اليوم - بوتين يسخر من "مؤتمر أوكرانيا".. ويحذر من الخطط المفروضة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 أبريل 2024 02:30 مساءً - سخر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، من الجولة المقررة لمحادثات السلام الأوكرانية في سويسرا، محذرا من أن موسكو لن تقبل أي خطط مفروضة تتجاهل مصالحها.

وذكرت الحكومة السويسرية أنها ستستضيف مؤتمرا دوليا رفيع المستوى في يونيو المقبل للمساعدة في رسم طريق نحو السلام في أوكرانيا بعد أكثر من عامين من القتال، وأعربت عن أملها في أن تنضم روسيا إلى عملية السلام يوما ما.

وقال بوتين إن روسيا لم تتم دعوتها للمشاركة في محادثات يونيو، في حين أشار إلى اعتراف سويسرا بأن عملية السلام لا يمكن أن تتم بدون روسيا.

وأضاف: "إنهم لا يدعونا إلى هناك ... علاوة على ذلك، يعتقدون أنه لا يوجد شيء يمكننا القيام به هناك، لكنهم في الوقت نفسه يقولون إنه من المستحيل اتخاذ قرار بشأن أي شيء بدوننا. كان من الممكن أن يكون الأمر مضحكًا لو لم يكن حزينًا جدًا".

ورفضت روسيا صيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي تطلب من موسكو سحب قواتها ودفع تعويضات لأوكرانيا ومواجهة محكمة دولية بسبب أفعالها.

في حديثه خلال اجتماع الخميس مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في موسكو، قال بوتين إن روسيا منفتحة على المفاوضات، لكنها لن تقبل أبدًا "أي مخططات لا علاقة لها بالواقع".

وقال بوتين مرارًا وتكرارًا إنه أرسل قوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022 لحماية المصالح الروسية ومنع أوكرانيا من تشكيل تهديد أمني كبير لروسيا من خلال الانضمام إلى الناتو.

ونددت كييف وحلفاؤها بالحملة العسكرية الروسية ووصفتها بأنها عمل عدواني غير مبرر.

وادعى بوتين أن القوات الروسية لها اليد العليا بعد فشل الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا العام الماضي، معتبراً أن أوكرانيا والغرب سيتعين عليهما "عاجلاً أم جلاً" قبول التسوية بشروط موسكو.

وحذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأسبوع الماضي من أن المفاوضات المرتقبة لإنهاء القتال في أوكرانيا لن تكون ناجحة إلا إذا أخذت مصالح موسكو في الاعتبار، ورفض جولة مزمعة من محادثات السلام باعتبارها خدعة غربية لحشد دعم دولي أوسع لكييف.