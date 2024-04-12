العالم اليوم - ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن يعزز مكاسب الذهب غير المسبوقة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 أبريل 2024 02:30 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة، لتصل إلى ذروة غير مسبوقة، وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي، إذ جذبت المخاطر الجيوسياسية والمخاوف الاقتصادية المتعلقة بالصين طلبا قويا على الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة 0934 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 2394.87 دولار للأونصة. وسجل المعدن الأصفر مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2400.35 في وقت سابق من الجلسة. وكسب الذهب نحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.6 بالمئة إلى 2411.70 دولار.

وقال ريكاردو إيفانجليستا كبير المحللين في أكتيف تريدز، إن هناك احتمالا لمزيد من الارتفاع في أسعار الذهب وسط مشتريات البنوك المركزية ومع ارتفاع الطلب على الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة مع تزايد القلق بين المستثمرين بشأن تصاعد الصراعات الجيوسياسية.

وأضاف أن الشكوك حول "الاقتصاد الصيني تغذي المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي، وهذا يؤدي أيضا إلى تزايد المعنويات في السوق التي تميل للبحث عن أصول الملاذات الآمنة".

وراقب المستثمرون البيانات التي أظهرت انكماش صادرات وواردات الصين في مارس، مما يسلط الضوء على المهمة الصعبة التي تواجه صناع السياسات في سعيهم لتعزيز التعافي الاقتصادي الهش.

وقالت مصادر إيرانية إن طهران أبلغت واشنطن بأنها سترد على الهجوم الإسرائيلي على سفارتها في سوريا بطريقة تهدف إلى تجنب تصعيد كبير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 بالمئة إلى 29.13 دولار للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أوائل 2021.

وصعد البلاتين 1.8 بالمئة إلى 997.51 دولار، وارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1058 دولارا.

وتتجه المعادن الثلاثة لتحقيق مكاسب أسبوعية.