العالم اليوم - "تفاصيل مثيرة" عن قائد لواء ناحال.. يقف وراء مقتل عمال إغاثة

انتم الان تتابعون خبر "تفاصيل مثيرة" عن قائد لواء ناحال.. يقف وراء مقتل عمال إغاثة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 أبريل 2024 02:30 مساءً - كشفت صحيفة "التلغراف" البريطانية أن أكبر قائد في الجيش الإسرائيلي تم فصله بسبب دوره في مقتل عمال الإغاثة قبل أيام قليلة، هو مستوطن كان قد وقّع على رسالة مفتوحة في يناير تدعو إلى حرمان قطاع غزة من المساعدات.

وأبرز المصدر أن العقيد (احتياط) نوتشي ماندل، رئيس أركان لواء مشاة ناحال، كان أحد الضابطين، اللذين تم فصلهما الأسبوع الماضي في أعقاب حادث "وورلد سنترال كيتشن".

ودعت العريضة، التي كان ماندل من بين الموقعين عليها، إلى "فرض حصار" على غزة.

وقال محام بريطاني كبير إن دعوات ماندل "يجب أن تدرسها السلطات الإسرائيلية التي تحقق في الحادث".

وأُرسلت الرسالة المفتوحة في 20 يناير إلى مجلس الوزراء الحربي ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي وناشدتهما بـ"بذل كل ما في وسعهما" لعدم السماح "بالإمدادات الإنسانية وتشغيل المستشفيات داخل غزة".

وكانت فكرة العريضة هي فرض حصار على المنطقة إلى حين إعادة الرهائن الإسرائيليين، الذين تحتجزهم حماس في غزة، والذين يقدر عددهم بنحو 130 رهينة.

والأسبوع الماضي، قُتل 7 عاملين في منظمة "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) الخيرية ومقرها الولايات المتحدة في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت قافلتهم في قطاع غزة. والقتلى هم فلسطيني و6 أجانب.

وأقرّ الجيش الإسرائيلي بارتكاب سلسلة "أخطاء فادحة" أدت إلى شن تلك الغارة، مؤكدا أنها كانت تستهدف "مسلحا من حماس".

وأثار قصف موكب المنظمة ومقتل العاملين فيها إدانات دولية، أبرزها من الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، خصوصا في ظل الأزمة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة وبلغت حدّ المجاعة.