نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول أولى شاحنات المساعدات لغزة من نقطة العبور الشمالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن أولى الشاحنات التي تحمل مساعدات غذائية دخلت إلى قطاع غزة، عبر نقطة العبور الشمالية التي فتحت حديثًا.

جاء ذلك في ظل تعزيز إسرائيل إدخال الإمدادات، عقب تزايد الضغوط لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع.

وذكر الجيش أن الشاحنات فُحصت في معبر كرم أبو سالم، قبل التحرك شمالًا للعبور إلى القطاع.

وفي وقت سابق هذا الشهر، كانت إسرائيل قد قالت إنها ستعيد فتح معبر إيريز، الذي أُغلق منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس في أكتوبر.