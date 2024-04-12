نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرطة الأسترالية: مقتل فتى إثر حادث طعن بإحدى ضواحي سيدني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت الشرطة الأسترالية في ولاية نيو ساوث ويلز، اليوم الجمعة، أن فتى في سن المراهقة لقي حتفه في حادث طعن بالقرب من مدرسة في الضواحي الغربية لمدينة سيدني.

وأضافت الشرطة، أن فتى آخر تعرض لجراح خطيرة ناتجة عن عملية طعن ونقل إلى المستشفى، موضحة أنها تلقت بلاغا عقب العديد من عمليات الطعن بالقرب من مدرسة في دونسايد بغرب سيدني.

وفتحت الشرطة تحقيقا في عمليات الطعن وتم القبض على شخص واحد، وجاري البحث عن مشتبه بهم آخرين حسبما قالت الشرطة.