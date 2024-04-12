العالم اليوم - "حقيقي وموثوق".. البيت الأبيض يتحدث عن تهديد إيران المحتمل

انتم الان تتابعون خبر "حقيقي وموثوق".. البيت الأبيض يتحدث عن تهديد إيران المحتمل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 أبريل 2024 06:24 مساءً - أكد البيت الأبيض، الجمعة، أن تهديدات إيران لإسرائيل بالرد على ضربة نسبت إلى الدولة العبرية واستهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع الشهر الحالي، "حقيقية".

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، لصحفيين: "لا زلنا نعتبر أن تهديد إيران المحتمل، حقيقي وموثوق"، وتنوي الولايات المتخذة "بذل كل ما هو ممكن لضمان تمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها".

ورفض كيربي تأكيد معلومات صحفية تفيد بأن مسؤولين أميركيين يعتبرون الضربة الإيرانية "وشيكة" أو التعليق على احتمال أن تساعد واشنطن في اعتراض أي صواريخ إيرانية تطلق باتجاه إسرائيل.

وأكد: "أكتفي بالقول إننا نتابع هذا الأمر بشكل وثيق".

وحذر الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، من أن إيران "تهدد بشن هجوم كبير على إسرائيل"، مؤكدا دعم الولايات المتحدة "الثابت" لحليفتها الرئيسية في الشرق الأوسط رغم التوترات الدبلوماسية بين البلدين بشأن طريقة إدارة إسرائيل لحملتها العسكرية في قطاع غزة.

إسرائيل: جاهزون للدفاع عن أنفسنا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الجمعة، إن إسرائيل والولايات المتحدة تقفان "جنبا إلى جنب" في مواجهة إيران.

وشدّد غالانت، في بيان عقب لقائه قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال إريك كوريلا، الذي يجري زيارة لإسرائيل: "أعداؤنا يظنون أن بإمكانهم المباعدة بين إسرائيل والولايات المتحدة، لكن العكس هو الصحيح: إنهم يقرّبوننا من بعضنا البعض ويعزّزون روابطنا".

وتابع الوزير الإسرائيلي: "نحن جاهزون للدفاع عن أنفسنا برا وجوا بتعاون وثيق مع شركائنا، ونعلم كيف نرد".