العالم اليوم - "اجتماعات مكثفة" في إسرائيل تحسبا لهجوم إيراني وشيك

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 أبريل 2024 06:24 مساءً - عقدت، الجمعة، "اجتماعات مكثفة" لعدد من الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين، تحسبا لهجوم إيراني وشيك، يعتقد أنه قد ينفذ بعد "ساعات قليلة".

وأجرى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اجتماعا مع قادة الشرطة والدفاع المدني وأجهزة الطوارئ للتأكد من استعدادها للضربة الإيرانية المنتظرة.

كما عقدت وزيرة المواصلات ميري ريغف، لقاءات مع مديري الشركات العامة التابعة للوزارة ومنها إدارة المطارات وإدارة القطارات والسكك الحديدية وغيرها، للتأكد من الجهوزية التامة.

بدوره، أجرى مدير عام مكتب رئيس الوزراء اتصالات مع مدراء العامين للوزارات، لمواجهة التهديديات الإيرانية.

وتعهدت إيران بالرد على ضربة استهدفت قنصليتها في دمشق، وأوقعت 16 قتيلا بينهم 7 عناصر في الحرس الثوري، وهو الهجوم الذي نسب إلى إسرائيل.

وتوقع مسؤولون أميركيون، الجمعة، أن تنفذ إيران تعهداتها بالرد على إسرائيل خلال "الساعات القليلة المقبلة".

وأفاد موقع "سي بي إس نيوز" الأميركي، بأن "التقديرات في الولايات المتحدة تشير إلى أن الهجوم الإيراني على إسرائيل سيحدث اليوم".

دعم أميركي

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الجمعة، إن إسرائيل والولايات المتحدة تقفان "جنبا إلى جنب" في مواجهة إيران.

وأضاف غالانت، في بيان عقب لقائه قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال إريك كوريلا، الذي يجري زيارة لإسرائيل: "أعداؤنا يظنون أن بإمكانهم المباعدة بين إسرائيل والولايات المتحدة، لكن العكس هو الصحيح إنهم يقربوننا من بعضنا البعض ويعززون روابطنا".

وتابع الوزير الإسرائيلي: "نحن جاهزون للدفاع عن أنفسنا برا وجوا بتعاون وثيق مع شركائنا، ونعلم كيف نرد".

وسبق أن شدّد الرئيس الأميركي جو بايدن على دعمه "الراسخ" لإسرائيل في مواجهة إيران.