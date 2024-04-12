العالم اليوم - مبيعات الرقائق ترفع صادرات كوريا بنسبة 21.6% منذ بداية أبريل

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 أبريل 2024 07:21 مساءً - ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 21.6 بالمئة على أساس سنوي، في الأيام العشرة الأولى من أبريل الحالي بفضل الطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات حسب البيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية.

وقالت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية إن قيمة الصادرات بلغت 16.44 مليار دولار خلال الفترة من 1 حتى 10 أبريل، بالمقارنة مع 13.52 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما ارتفعت الصادرات اليومية بنسبة 13.5 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.19 مليار دولار وزادت الواردات بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 18.4 مليار دولار خلال هذه الفترة، ما أدى إلى تسجيل عجز تجاري قدره ملياري دولار.