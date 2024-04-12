نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حزب الله": قصفنا مرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الجمعة، استهدافه لمرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في منطقة الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
وقال "حزب الله" في بيانه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وأخرها على بلدتي الطيبة وعيتا الشعب قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 20:00 من مساء اليوم الجمعة، مرابض مدفعية العدو في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".