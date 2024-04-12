نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حزب الله": قصفنا مرابض ‏مدفعية الجيش الإسرائيلي في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الجمعة، استهدافه لمرابض ‏مدفعية الجيش الإسرائيلي في منطقة الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا. ‏

وقال "حزب الله" في بيانه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا اعتداءات ‏العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وأخرها على بلدتي الطيبة وعيتا الشعب قصف ‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 20:00 من مساء اليوم الجمعة، مرابض ‏مدفعية العدو في الزاعورة بعشرات صواريخ الكاتيوشا".