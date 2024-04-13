عاجل - إيران تجهز ضربة انتقامية تدمر إسرائيل.. وأمريكا ترصد تحريك أصول عسكرية ضخمة

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أحمد جودة - القاهرة - إيران تتحرك وتجهز ضربة انتقامية تدمر إسرائيل.. وأمريكا ترصد تحريك أصول عسكرية ضخمة.. كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن رصد الولايات المتحدة تحريك إيران لأصول عسكرية داخليًا تشمل مسيرات وصواريخ كروز، حسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ولفت الإعلام الأمريكي إلى أن تحريك إيران لأصول عسكرية، يشير إلى احتمالية استعدادها لشن ضربة ضد إسرائيل.

وتابع الإعلام الأمريكي، أن الإيرانيون يريدون أن تكون الضربة الانتقامية لإسرائيل كبيرة.