‏طهران تقول إنها ستقطر السفينة "MSC ARIES" من مضيق هرمز إلى المياه الإقليمية الإيرانية

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أحمد جودة - القاهرة - قالت ‏طهران، إنها ستقطر السفينة "MSC ARIES" من مضيق هرمز إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

وفي وقت سابق، قصف الطيران الإسرائيلي، مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل دبلوماسيين ومستشارين عسكريين إيرانيين.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما، بالعدوان

وأفادت مصادر إيرانية، بأن القصف على القنصلية في دمشق، أسفر عن مقتل الجنرال في "الحرس الثـوري الإيراني" محمد رضا زاهدي الذي يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان.