العالم اليوم - وسائل إعلام: السفينة المستهدفة مملوكة لملياردير إسرائيلي

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 أبريل 2024 02:22 مساءً - أفادت وسائل إعلام عبرية بأن السفينة التي تعرضت لهجوم بالقرب من مضيق هرمز وترفع علم البرتغال تديرها شركة "زودياك ماريتايم"، وهي شركة مملوكة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر.

وأظهر مقطع فيديو شاهدته وكالة أسوشيتد برس قوات خاصة تداهم سفينة بالقرب من مضيق هرمز بطائرة هليكوبتر يوم السبت، وهو هجوم نسبه مسؤول دفاعي في الشرق الأوسط إلى إيران وسط توترات أوسع بين طهران والغرب.

ومن المرجح أن تكون السفينة المعنية هي MSC Aries التي ترفع العلم البرتغالي، وهي سفينة حاويات مرتبطة بشركة "زودياك ماريتايم" Zodiac Maritime ومقرها لندن.

وسفينة الحاويات زودياك ماريتايم هي جزء من مجموعة "زودياك" التابعة للملياردير الإسرائيلي إيال عوفر.

من ناحيتها، قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء إن قوات البحرية، التابعة للحرس الثوري الإيراني "ضبطت اليوم السبت، سفينة شحن مرتبطة بالكيان الصهيوني"، مشيرة إلى أن جنود مشاة البحرية استولوا على سفينة الشحن.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا": "استولت القوات الخاصة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني على سفينة حاويات تحمل اسم "MCS Aries" بالقرب من مضيق هرمز".

وبحسب "إرنا"، استولت القوات البحرية الخاصة التابعة للحرس الثوري الايراني على سفينة حاويات تحمل اسم "MCS Aries" من خلال تنفيذ عملية انزال عسكري بالهليكوبتر على سطح السفينة بالقرب من مضيق هرمز.

وأضافت أنه "تم الآن توجيه هذه السفينة نحو المياه الإقليمية الإيرانية".

وكان الجيش البريطاني قد حذر في وقت ساب من السبت، من احتمال اعتلاء جهة مجهولة سفينة بالقرب من مضيق هرمز.

ويأتي الحادث وسط تصاعد التوترات بين إيران والغرب، لاسيما بعد الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في سوريا.

ولم تعترف إيران على الفور باحتجاز أي سفينة، ولم تنشر وسائل الإعلام الرسمية أي تقرير حول الحادث.

مع ذلك، نفذت إيران منذ عام 2019 سلسلة من عمليات الاستيلاء على السفن وشنت هجمات على سفن، وسط التوترات المستمرة مع الغرب بشأن برنامجها النووي الذي يتقدم بسرعة.