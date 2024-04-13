‏وزير خارجية بريطانيا: بحثت مع غانتس المخاوف المشتركة حول تهديدات إيران الأخيرة

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، إنه بحث مع عضو المجلس الحربي الإسرائيلي بيني غانتس المخاوف المشتركة حول تهديدات إيران الأخيرة.

وقصف الطيران الإسرائيلي مساء الاثنين، مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل دبلوماسيين ومستشارين عسكريين إيرانيين.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما، بالعدوان

وأفادت مصادر إيرانية، بأن القصف على القنصلية في دمشق، أسفر عن مقتل الجنرال في "الحرس الثـوري الإيراني" محمد رضا زاهدي الذي يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان.