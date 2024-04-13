‏وزير الخارجية الإسرائيلي: عملية القرصنة التي نفذتها إيران انتهاك للقانون الدولي

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن عملية القرصنة التي نفذتها إيران انتهاك للقانون الدولي.

وفي وقت سابق، قصف الطيران الإسرائيلي، مقر القنصلية الإيرانية في دمشق، ما أدى إلى مقتل دبلوماسيين ومستشارين عسكريين إيرانيين.

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل عميدين في صفوفه و5 من الضباط المرافقين لهما، بالعدوان

وأفادت مصادر إيرانية، بأن القصف على القنصلية في دمشق، أسفر عن مقتل الجنرال في "الحرس الثـوري الإيراني" محمد رضا زاهدي الذي يشغل منصب القائد الأعلى لفيلق القدس في سوريا ولبنان.