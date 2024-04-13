نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: استشهاد 33686 ألف شخص منذ حرب 7 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي لقطاع غزة بلغت 33686 قتيلا، و76309 إصابات منذ الـ7 من أكتوبر.

وجاء في بيان صحة غزة اليومي أن "الجيش الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 52 شهيدا و95 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية مع استمرار القصف".

وأضافت أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات في حين لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأفادت وسائل إعلام بوقوع جرحى في القصف الإسرائيلي المتواصل على المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في الوقت الذي تتصدى فيه المقاومة للجيش الإسرائيلي شمالي مخيم النصيرات.

وأضافت أنه تم استهداف مدرسة تابعة للأونروا تؤوي النازحين في المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع.

وأفادت بوجود إصابات بقصف شقة سكنية ببرج فايد بالمخيم الجديد في النصيرات، وانتشال جثامين 10 قتلى من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت إلى استمرار القصف المدفعي العنيف تجاه منطقة شركة الكهرباء وأرض أبو شمالة، وشمال وغرب مخيم النصيرات.