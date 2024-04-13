العالم اليوم - فرنسا تعلن موقفها من "بيع الأسلحة لإسرائيل"

انتم الان تتابعون خبر فرنسا تعلن موقفها من "بيع الأسلحة لإسرائيل" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 أبريل 2024 06:24 مساءً - علق مسؤول عسكري فرنسي بارز على مبيعات بلاده من الأسلحة لإسرائيل، التي تواجه ضغوطا دولية كبيرة لوقف حربها الضارية على قطاع غزة.

وأكد ممثل وزارة الجيوش فانسان درولي، السبت، أن فرنسا "لا تسلم أسلحة لإسرائيل، بل مكونات مدمجة في نظام أسلحة لغرض دفاعي بحت".

وقال درولي: "لا أحد ينكر خطورة الوضع في الشرق الأوسط"، لكنه اعتبر أن موقف فرنسا "متوازن" حسب رأيه، لأنها "دعت إلى وقف إطلاق النار".

قرار قضائي