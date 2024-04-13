نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة جندي في هجوم طائرة مسيرة في منطقة حانيتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم السبت بإصابة جندي إسرائيلي في صفوف الاحتياط بجروح خطيرة، جراء سقوط طائرة مسيرة متفجرة في منطقة حانيتا.

وبحسب البيان الإسرائيلي أصييب الجندي وهو عضو في فرقة الاستعداد في الكيبوتس، بجروح خطيرة، وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج، وتم إبلاغ عائلته.

وأعلن "حزب الله" اللبناني استهداف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية، بينما أعلنت إسرائيل إصابة إسرائيلي بجروح خطرة جراء سقوط صواريخ في منطقة حانيتا بالجليل الغربي.

وفي صباح اليوم السبت، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مرتفعات عرمتى والريحان في جنوب لبنان حسب وسائل إعلام لبنانية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قام بقصف مجمع عسكري كبير تابع لـ "حزب الله" في منطقة الريحان جنوبي لبنان.