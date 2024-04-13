العالم اليوم - حماس تسلم الوسطاء ردها على مقترح الهدنة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 أبريل 2024 08:18 مساءً - أعلنت حماس، يوم السبت، تسلميها الوسطاء في مصر وقطر رد الحركة على المقترح الذي تسلمته يوم الاثنين الماضي.

وأكدت حماس تمسكها بمطالبها بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين إلى مناطقهم وأماكن سكنهم، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات والبدء بالإعمار.

كما أكدت حركة حماس استعدادها لإبرام "صفقة تبادل جادة وحقيقية للأسرى بين الطرفين".

وينص مقترح الوسطاء على إطلاق سراح 42 رهينة إسرائيلية في مقابل إطلاق سراح 800 إلى 900 فلسطيني تعتقلهم إسرائيل، ودخول 400 إلى 500 شاحنة من المساعدات الغذائية يوميا وعودة النازحين من شمال غزة، إلى بلداتهم، بحسب مصدر من حماس.

اندلعت الحرب في السابع من أكتوبر مع شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أوقع 1170 قتيلا غالبيتهم من المدنيين.

وتوعدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتشنّ حملة قصف وهجوما بريا في القطاع، ما أدى الى مقتل 33545 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

كذلك، خُطف خلال الهجوم نحو 250 شخصا ما زال 129 منهم رهائن في غزة، ويُعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق تقديرات رسمية إسرائيلية.

وكانت حماس أقرت الشهر الماضي بأنها لا تعلم أي من الرهائن الـ 129 ما زالوا على قيد الحياة في القطاع.