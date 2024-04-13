العالم اليوم - مصرع أسطورة مازمبي ومنتخب زامبيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 أبريل 2024 09:24 مساءً - أعلن نادي مازمبي الكونغولي، السبت، مصرع أسطورته وقائده السابق رينفورد كالابا في حادث سير.

وقال النادي في بيان: "اذهب بسلام يا مايسترو. يا لها من خسارة. لم ينجُ رينفورد كالابا من حادث مروري يوم السبت 13 أبريل في زامبيا، بين كافوي ولوساكا".

وسبق أن توج لاعب الوسط الراحل مع مازمبي بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2015.

كما قاد كالابا زامبيا إلى لقب كأس أمم إفريقيا عام 2012، وهو التتويج القاري الوحيد لمنتخب "الرصاصات النحاسية".