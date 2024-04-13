نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قناة كان العبرية: إيران تبدأ هجومها ضد إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن إيران بدأت هجوما على إسرائيل بعشرات الطائرات الانتحارية المسيرة، ومن المتوقع وصولها خلال الساعات القليلة إلى الأجواء الإسرائيلية.



وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" أن إيران أطلقت طائرات مسيرة على إسرائيل.

وقالت "كان": "حسب التقارير، بدأت إيران اليوم (السبت) هجوما بطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، حيث أطلقت العشرات منها، وتستغرق الطائرات دون طيار من إيران عدة ساعات قبل أن تتمكن من الوصول إلى إسرائيل".

وبحسب تقارير قنوات تليغرام المقربة من الحرس الثوري، فقد تم إطلاق نحو 50 طائرة دون طيار نحو إسرائيل.

وقالت القناة 14 العبرية إنه "حسب تقارير أجنبية فإن الرد الإيراني على إسرائيل بدأ، ومن المتوقع أن تصل خلال الساعات المقبلة العديد من الطائرات دون طيار والصواريخ إلى الأجواء الإسرائيلية