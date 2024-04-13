العالم اليوم - مسيرات تعبر العراق.. أولى لحظات الضربة الإيرانية على إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر مسيرات تعبر العراق.. أولى لحظات الضربة الإيرانية على إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 أبريل 2024 10:25 مساءً - أظهرت مقاطع مصورة متداولة العديد من الطائرات المسيرة والصواريخ فوق جنوب العراق في طريقها إلى إسرائيل.

وقال شهود عيان لسكاي نيوز عربية إن طيران مسير مجهول في سماء العراق فوق محافظة ميسان والناصرية يحلق على علو منخفض جدا.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر مسيرات تعبر العراق.. أولى لحظات الضربة الإيرانية على إسرائيل .. في رعاية الله وحفظة