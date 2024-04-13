إسرائيل تستعد لهجوم إيراني وتغلق مجالها الجوي

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أحمد جودة - القاهرة - قررت إسرائيل إغلاق مجالها الجوي، بداية من الليلة، وسط ترقب لـ "ضربة الانتقام الإيرانية" ردًا على قصف قنصلية طهران في دمشق مطلع الشهر الحالي، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده تستعد لهجوم إيراني.

ضربة إيرانية محتملة لإسرائيل

وقال نتنياهو في بيان السبت إن إسرائيل مستعدة لأي سيناريو دفاعيًا وهجوميًا. كما أضاف أن "أنظمتنا الدفاعية منتشرة ومستعدون لاحتمال وقوع هجوم إيراني". كذلك أكد أن "من يؤذينا سنؤذيه وسندافع عن أنفسنا أمام أي تهديد".

فيما أردغ: "نثمن وقوف أميركا إلى جانبنا ودعم بريطانيا وفرنسا ودول كثيرة أخرى لنا".

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت في تعليمات جديدة موجهة للجبهة الداخلية، إلغاء جميع الأنشطة التدريسية في إسرائيل منذ الليلة وحتى إشعار آخر.

وقال الناطق باسم الجيش: "تمنع الأنشطة التدريسية في أرجاء إسرائيل اعتبارا من الليلة، كافة أذرع الجيش في أتم الاستعداد وننسق مع الولايات المتحدة وشركائنا بشأن إيران".

حالة تأهب عالمية

ولا يزال العالم في حالة تأهب وتوتر لاحتمالات انزلاق منطقة الشرق الأوسط إلى معركة موازية لحرب غزة، على خلفية التوتر بين إيران وإسرائيل.

ورجحت مصادر أن تنفذ طهران وعدها بالانتقام يوم الجمعة أو السبت، بعشرات المسيرات والصواريخ ضد أهداف إسرائيلية، رغم كثافة الضغط الدبلوماسي الدولي لتجنب "حرب شاملة ومفتوحة".

مع ذلك، حاولت إيران التقليل من التقديرات الاستخبارية الغربية بشأن موعد الهجوم وحجمه وطريقته، وخلال الساعات الماضية، تصاعد القلق من اشتعال أزمة إقليمية بعد أن ترد إيران على استهداف قنصليتها في سوريا، بعد أسبوعين من الاستنزاف الذي بدا أنه "حرب نفسية" تمارسها طهران حيال إسرائيل وحلفائها.

وعلى خلفية التصعيد المحتمل، تؤكد الولايات المتحدة لإسرائيل بكل الطرق الممكنة أنها ستدعم حلفاءها في مواجهة أي تهديدات صادرة عن إيران وأتباعها.

كما أعلنت الخدمة الصحافية للبيت الأبيض مساء اليوم السبت، أن الرئيس جو بايدن اختصر عطلته الأسبوعية وعاد إلى واشنطن للتشاور مع فريق الأمن القومي بشأن مخاوف من ضربة إيرانية لإسرائيل.

الأردن يقرر إغلاق المجال الجوي

أعلن الأردن إغلاق أجوائه أمام كافة رحلات الطيران القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء مؤقتا، "في ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة".

ونقلت قناة المملكة عن هيئة تنظيم الطيران المدني أن الأردن قرر إغلاق أجوائه أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء مؤقتا، "في ضوء تصاعد المخاطر المحيطة في المنطقة".

وقالت الهيئة في بيان، "اتخذت الهيئة قرارا بإغلاق الأجواء الأردنية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء بشكل مؤقت ابداء من الساعة 20:00 بالتوقيت العالمي UTC اي 11:00 مساء بالتوقيت المحلي لعدة ساعات قادمة ويتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات".