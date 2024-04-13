نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب الهجوم الإيراني.. العراق يعلن إغلاق مجاله الجوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات العراقية مساء اليوم السبت إغلاق مجال البلاد الجوي وتوقف حركة الملاحة الجوية، إثر إطلاق عشرات الطائرت المسيرة من إيران باتجاه إسرائيل.

هذا وأكد الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت أن إيران أطلقت طائرات دون طيار من أراضيها إلى باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "سوف يستغرق وصول الطائرة إلى إسرائيل عدة ساعات، ويُطلب من الجمهور توخي اليقظة واتباع تعليمات الجبهة الداخلية يأمر".

وتابع: "سنحاول منع الطائرات دون طيار من الوصول إلى أراضي إسرائيل..سنتعامل مع المسيرات الإيرانية فور وصولها لكن ننبه إلى أن الدفاع لن يكون 100%".

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن خدمات GPS غير متاحة في مواقع عدة بالبلاد وتم التشويش عليها بشكل مركز ومؤقت.

هذا وأكد مسؤولون إسرائيليون أن عشرات الطائرات دون طيار أطلقت من الأراضي الإيرانية باتجاه إسرائيل.