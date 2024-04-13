عاجل...إيران تبدأ هجومًا مباشرًا بعشرات الطائرات المسيّرة على إسرائيل

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسرائيلية عن موقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي، أن إيران بدأت هجوما على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيّرة



وأضافت أنه من المتوقع أن تستغرق الطائرات عدة ساعات لتغطية المسافة من إيران إلى إسرائيل.



وقد نقلت «سكاي نيوز عربية»، عن شهود عيان إنهم شاهدوا طائرات مسيّرة فوق محافظتي ميسان والناصرية العراقيتين، تحلق على ارتفاع منخفض جدا.

ولم يصدر أي بيان من جيش الاحتلال الإسرائيلي حول الهجوم.

ويأتي الهجوم (على ما يبدو) ردا على ضربة إسرائيلية استهدفت مقرا دبلوماسيًا إيرانيا في دمشق، وقتلت ضباطا بارزين في الحرس الثوري.

ويقضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة عطلة نهاية الأسبوع، في منزل مزود بملجأ متطور مضاد للصواريخ.



وأوضح مراسل موقع «أكسيوس» الإخباري أن نتنياهو وزوجته يقضيان عطلة نهاية الأسبوع في منزل عائلة الملياردير اليهودي الأمريكي سيمون فاليك في القدس.

وأضاف: «هذه فيلا فاخرة، وبحسب التقارير، بها ملجأ متطور مضاد للصواريخ».