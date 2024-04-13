نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي خامنئي تعليقا على الهجوم على إسرائيل: ستتم معاقبة النظام الشرير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعاد حساب المرشد الإيراني علي خامنئي مساء اليوم السبت، نشر تغريدة توعد فيها بمعاقبة إسرائيل، تزامنا مع إطلاق عشرات الطائرات المسيرة من الأراضي الإيراني نحو إسرائيل.

وجاء في التغريدة: "سيتم معاقبة النظام الشرير".

ومنذ قليل، ذكرت تقارير صحفية إسرائيلية عن موقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي، أن إيران بدأت هجوما على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيّرة.

وأضافت أنه من المتوقع أن تستغرق الطائرات عدة ساعات لتغطية المسافة من إيران إلى إسرائيل.

وقد نقلت «سكاي نيوز عربية»، عن شهود عيان إنهم شاهدوا طائرات مسيّرة فوق محافظتي ميسان والناصرية العراقيتين، تحلق على ارتفاع منخفض جدا.

ولم يصدر أي بيان من جيش الاحتلال الإسرائيلي حول الهجوم.

ويأتي الهجوم (على ما يبدو) ردا على ضربة إسرائيلية استهدفت مقرا دبلوماسيًا إيرانيا في دمشق، وقتلت ضباطا بارزين في الحرس الثوري.

ويقضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة عطلة نهاية الأسبوع، في منزل مزود بملجأ متطور مضاد للصواريخ.